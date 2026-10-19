Cupid Trades Finance präsentierte Quartalsergebnisse
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Cupid Trades Finance lud am 17.10.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,10 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,460 INR je Aktie erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.net
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