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Cura Technologies präsentierte Quartalsergebnisse

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Aktien
Cura Technologies Ltd Registered Shs
62.09 0.08 0.13 %
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Cura Technologies lud am 12.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,18 INR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Cura Technologies ein EPS von -0,010 INR in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Cura Technologies mit einem Umsatz von insgesamt 0,5 Millionen INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,2 Millionen INR erwirtschaftet worden waren, um 60,0 Prozent verringert.

Redaktion Finanzen.net

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