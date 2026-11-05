Curaleaf stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

05.11.26 06:35 Uhr

Curaleaf hat am 03.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,17 CAD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,310 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 493,7 Millionen CAD – ein Plus von 11,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Curaleaf 441,0 Millionen CAD erwirtschaftet hatte.

Redaktion Finanzen.net