Curanex Pharmaceuticals: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
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Curanex Pharmaceuticals hat am 13.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -1,86 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Curanex Pharmaceuticals ein EPS von -0,800 USD in den Büchern gestanden.
Redaktion Finanzen.net
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