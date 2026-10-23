Curbline Pptys stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
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Curbline Pptys lud am 22.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,06 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Curbline Pptys ein EPS von 0,090 USD je Aktie vermeldet.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 193,5 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 294,92 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Curbline Pptys einen Umsatz von 49,0 Millionen USD eingefahren.
Redaktion finanzen.net
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