Curbline Pptys veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Curbline Pptys ließ sich am 28.04.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Curbline Pptys die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS lag bei 0,03 USD. Im letzten Jahr hatte Curbline Pptys einen Gewinn von 0,100 USD je Aktie eingefahren.

Umsatzseitig wurden 58,4 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Curbline Pptys 38,9 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.net