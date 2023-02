CureVac Aktie News: CureVac am Mittwochvormittag mit negativen Vorzeichen

Aktien in diesem Artikel CureVac 9,98 EUR

Die CureVac-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:22 Uhr 3,7 Prozent im Minus bei 9,78 EUR. Das Tagestief markierte die CureVac-Aktie bei 9,74 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 9,90 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten CureVac-Aktien beläuft sich auf 7.851 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 19,10 EUR. Dieser Kurs wurde am 20.05.2022 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 48,78 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der CureVac-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 28.12.2022 bei 5,35 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 82,74 Prozent unter dem aktuellen Kurs der CureVac-Aktie.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 20,00 USD für die CureVac-Aktie aus.

CureVac ließ sich am 25.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2022 dürfte CureVac am 13.04.2023 präsentieren.

