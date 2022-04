CureVac Aktie News: CureVac gewinnt am Nachmittag an Boden

Aktien in diesem Artikel CureVac 17,64 EUR

Die CureVac-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 16:22 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,0 Prozent auf 17,99 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die CureVac-Aktie bei 18,49 EUR. Bei 17,99 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 44.957 CureVac-Aktien gehandelt.

Am 29.04.2021 markierte das Papier bei 110,38 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 513,43 Prozent über dem aktuellen Kurs der CureVac-Aktie. Am 08.03.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 13,08 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 27,32 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Analysten bewerten die CureVac-Aktie im Durchschnitt mit 123,00 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte CureVac am 14.04.2022 vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,77 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,41 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 5,16 Millionen EUR – eine Minderung von 82,32 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 29,20 Millionen EUR eingefahren.

In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2021-Bilanz auf den 14.04.2022.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem CureVac-Verlust in Höhe von -0,685 EUR je Aktie aus.

