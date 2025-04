CureVac Aktie News: CureVac gewinnt am Mittag an Boden

So bewegt sich CureVac

Die Aktie von CureVac gehört am Dienstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt wies die CureVac-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 2,62 EUR nach oben.

Die CureVac-Aktie stieg im Tradegate-Handel. Um 12:01 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 2,62 EUR. Die CureVac-Aktie legte bis auf 2,64 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 2,58 EUR. Bisher wurden heute 48.979 CureVac-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 4,98 EUR erreichte der Titel am 07.01.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die CureVac-Aktie mit einem Kursplus von 90,00 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 26.04.2024 bei 2,06 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 21,30 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

CureVac-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 3,90 USD für die CureVac-Aktie.

CureVac ließ sich am 12.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 1,66 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte CureVac -0,24 USD je Aktie eingenommen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 2.926,05 Prozent auf 542,57 Mio. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 17,93 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2024 dürfte CureVac am 23.04.2025 präsentieren.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 0,793 EUR je CureVac-Aktie.

