CureVac Aktie News: CureVac gewinnt am Mittag an Boden

Aktien in diesem Artikel CureVac 6,65 EUR

0,30% Charts

News

Analysen

Um 17:35 Uhr konnte die Aktie von CureVac zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 6,66 EUR. In der Spitze gewann die CureVac-Aktie bis auf 6,71 EUR. Bei 6,61 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via XETRA 44.385 CureVac-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 21.05.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 19,10 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 65,13 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 5,35 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 24,42 Prozent unter dem aktuellen Kurs der CureVac-Aktie.

Experten gaben als mittleres Kursziel 20,00 USD an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte CureVac am 25.05.2022. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 41,20 EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 41,20 EUR erwirtschaftet worden.

CureVac dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2023 voraussichtlich am 24.05.2023 präsentieren.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur CureVac-Aktie

CureVac-Aktie an der NASDAQ in Rot: Fehlschlag bei Corona-Impfstoff hält CureVac in den roten Zahlen

CureVac-Aktie im Rallymodus: UBS verdoppelt CureVac-Kursziel

CureVac-Aktie, BioNTech-Aktie & Co: Diese Gründe sprechen für eine Aktienplatzierung im Ausland

Ausgewählte Hebelprodukte auf CureVac Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf CureVac Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf CureVac

Bildquellen: nanantachoke / Shutterstock.com