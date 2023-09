CureVac Aktie News: CureVac präsentiert sich am Nachmittag fester

Kurs der CureVac

Die Aktie von CureVac zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Im Tradegate-Handel gewannen die CureVac-Papiere zuletzt 1,7 Prozent.

Um 16:05 Uhr wies die CureVac-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 1,7 Prozent auf 8,37 EUR nach oben. In der Spitze legte die CureVac-Aktie bis auf 8,37 EUR zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 8,27 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 16.496 CureVac-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 13,10 EUR. Dieser Kurs wurde am 11.01.2023 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 56,51 Prozent über dem aktuellen Kurs der CureVac-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 5,31 EUR am 27.12.2022. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 36,55 Prozent.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 20,00 USD für die CureVac-Aktie.

Am 25.05.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 41,20 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 41,20 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird für den 16.11.2023 terminiert.

