CureVac Aktie News: Anleger schicken CureVac am Mittwochnachmittag ins Plus

Notierung im Fokus

Die Aktie von CureVac gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das CureVac-Papier aufwärts. Im NASDAQ Bsc-Handel verteuerte es sich um 2,1 Prozent auf 5,41 USD.

Werte in diesem Artikel

Um 16:08 Uhr wies die CureVac-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ Bsc-Sitzung ging es für das Papier um 2,1 Prozent auf 5,41 USD nach oben. Bei 5,52 USD markierte die CureVac-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 5,31 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten CureVac-Aktien beläuft sich auf 123.142 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 12.01.2023 bei 12,79 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 136,41 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 4,95 USD am 31.10.2023. Mit einem Abschlag von mindestens 8,50 Prozent könnte die CureVac-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die CureVac-Aktie bei 20,00 USD.

Am 25.05.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das vergangene Quartal hat CureVac mit einem Umsatz von insgesamt 41,20 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 41,20 EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

CureVac wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 16.11.2023 vorlegen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur CureVac-Aktie

CureVac-Aktie an der NASDAQ unter Druck: CureVac investiert bis zu 150 Millionen Euro in neue Anlage

CureVac-Aktie sackt an der NASDAQ ab: CureVac vergrößert operativen Verlust

NASDAQ-Titel BioNTech-Aktie und CureVac-Aktie im Minus: Patentstreit um Corona-Impfstoff vor Gericht