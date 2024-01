Aktie im Fokus

CureVac Aktie News: CureVac tendiert am Dienstagvormittag fester

02.01.24 09:23 Uhr

Die Aktie von CureVac zählt am Dienstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die CureVac-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung zuletzt 0,8 Prozent im Plus bei 3,90 EUR.

Werbung

Werte in diesem Artikel Aktien CureVac 3,86 EUR 0,02 EUR 0,39% Charts|News|Analysen Aktie kaufen

Die CureVac-Aktie stieg im Tradegate-Handel. Um 09:20 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 3,90 EUR. Die CureVac-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 3,95 EUR aus. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 3,83 EUR. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 62.693 CureVac-Aktien. Am 11.01.2023 markierte das Papier bei 13,10 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die CureVac-Aktie damit 70,27 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 19.12.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 3,10 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die CureVac-Aktie mit einem Verlust von 20,41 Prozent wieder erreichen. Das durchschnittliche Kursziel der CureVac-Aktie wird bei 20,00 USD angegeben. Am 25.05.2022 lud CureVac zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2022 endete. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 24,40 EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 24,40 EUR. Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 24.04.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur CureVac-Aktie NASDAQ-Titel CureVac-Aktie nach Rekordtief erneut tiefer: Evercore-Analyst sieht gute Grundlage für Berufung in BioNTech-Rechtsstreit NASDAQ-Wert CureVac-Aktie rauscht über 30 Prozent in die Tiefe: CureVac erleidet im Impfstoff-Patentstreit mit BioNTech Rückschlag NASDAQ-Titel BioNTech- und CureVac-Aktien fallen: Patentgericht verhandelt Streit der Impfstoff-Hersteller

Ausgewählte Hebelprodukte auf CureVac Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf CureVac Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent Werbung

Bildquellen: Jirsak / Shutterstock