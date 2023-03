CureVac Aktie News: CureVac knickt am Nachmittag ein

Aktien in diesem Artikel CureVac 7,47 EUR

Die CureVac-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 04:07 Uhr um 7,6 Prozent auf 7,40 EUR ab. Die CureVac-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 7,40 EUR ab. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 7,70 EUR. Von der CureVac-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 44.668 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 20.05.2022 bei 19,10 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 61,25 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 28.12.2022 bei 5,35 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 38,24 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die CureVac-Aktie bei 20,00 USD.

Am 25.05.2022 äußerte sich CureVac zu den Kennzahlen des am 31.03.2022 ausgelaufenen Quartals.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird für den 13.04.2023 terminiert.

