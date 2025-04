CureVac Aktie News: CureVac präsentiert sich am Mittwochnachmittag stärker

Aktienkurs aktuell

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von CureVac. Die Aktionäre schickten das Papier von CureVac nach oben. Im Tradegate-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,6 Prozent auf 2,59 EUR.

Die CureVac-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 16:01 Uhr 1,6 Prozent im Plus bei 2,59 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die CureVac-Aktie bei 2,60 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 2,55 EUR. Zuletzt wechselten via Tradegate 76.081 CureVac-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (4,98 EUR) erklomm das Papier am 07.01.2025. Der aktuelle Kurs der CureVac-Aktie ist somit 92,35 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 2,06 EUR. Dieser Wert wurde am 26.04.2024 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die CureVac-Aktie derzeit noch 20,32 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im Vorjahr hatte CureVac 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 3,90 USD je CureVac-Aktie aus.

Am 12.11.2024 hat CureVac in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2024 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,66 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte CureVac ein EPS von -0,24 USD je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat CureVac in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2.926,05 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 542,57 Mio. USD im Vergleich zu 17,93 Mio. USD im Vorjahresquartal.

Am 23.04.2025 werden die Q4 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem CureVac-Gewinn in Höhe von 0,793 EUR je Aktie aus.

