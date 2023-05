CureVac Aktie News: CureVac fällt am Mittag

Aktien in diesem Artikel CureVac 6,45 EUR

Um 12:00 Uhr ging es für die CureVac-Aktie nach unten. Im Tradegate-Handel fiel das Papier um 3,0 Prozent auf 6,49 EUR. Bei 6,43 EUR markierte die CureVac-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 6,50 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 49.988 CureVac-Aktien umgesetzt.

Am 21.05.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 19,05 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die CureVac-Aktie derzeit noch 65,93 Prozent Luft nach oben. Am 27.12.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 5,31 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 22,20 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die CureVac-Aktie bei 20,00 USD.

CureVac ließ sich am 25.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Umsatz wurde auf 41,20 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 41,20 EUR umgesetzt worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2023 dürfte CureVac am 24.05.2023 vorlegen.

Redaktion finanzen.net

