CureVac Aktie News: CureVac am Mittag mit grünen Vorzeichen

CureVac im Fokus

Die Aktie von CureVac zählt am Dienstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im Frankfurt-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 6,14 EUR zu.

Um 11:55 Uhr konnte die Aktie von CureVac zulegen und verteuerte sich in der Frankfurt-Sitzung um 0,5 Prozent auf 6,14 EUR. In der Spitze legte die CureVac-Aktie bis auf 6,18 EUR zu. Mit einem Wert von 6,06 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 7.705 CureVac-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 11.01.2023 bei 12,98 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die CureVac-Aktie derzeit noch 111,40 Prozent Luft nach oben. Bei 5,30 EUR fiel das Papier am 29.12.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der CureVac-Aktie liegt somit 15,85 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 20,00 USD.

Am 25.05.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 41,20 EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 41,20 EUR eingefahren.

Am 16.11.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

