CureVac Aktie News: CureVac am Mittag mit Verlusten

Aktien in diesem Artikel CureVac 5,99 EUR

-2,21% Charts

News

Analysen

Um 12:22 Uhr rutschte die CureVac-Aktie in der XETRA-Sitzung um 4,1 Prozent auf 6,00 EUR ab. Die CureVac-Aktie gab in der Spitze bis auf 5,96 EUR nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 6,04 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 22.777 CureVac-Aktien umgesetzt.

Am 04.01.2022 markierte das Papier bei 32,25 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 81,40 Prozent über dem aktuellen Kurs der CureVac-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 5,35 EUR am 28.12.2022. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 12,05 Prozent.

CureVac ließ sich am 25.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird für den 13.04.2023 terminiert.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur CureVac-Aktie

CureVac-Aktie letztlich dennoch in Grün: Fehlschlag bei Impfstoff balastet Ergebnis weiterhin

BioNTech-Aktie, Pfizer-Aktie & Moderna-Aktie: Zulassung beantragt

Wem gehört CureVac? Das sind die größten Anteilseigner des Tübinger Corona-Impfstoffentwicklers

Ausgewählte Hebelprodukte auf CureVac Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf CureVac Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf CureVac

Bildquellen: g-stockstudio / Shutterstock.com