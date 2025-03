CureVac Aktie News: CureVac am Mittag leichter

CureVac im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von CureVac. Der CureVac-Aktie ging im Tradegate-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,8 Prozent auf 2,90 EUR.

Um 12:01 Uhr fiel die CureVac-Aktie. Im Tradegate-Handel rutschte das Papier um 1,8 Prozent auf 2,90 EUR ab. Die CureVac-Aktie sank bis auf 2,90 EUR. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 2,92 EUR. Der Tagesumsatz der CureVac-Aktie belief sich zuletzt auf 80.358 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 4,98 EUR erreichte der Titel am 07.01.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die CureVac-Aktie 71,66 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 2,06 EUR. Dieser Wert wurde am 26.04.2024 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 28,90 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 EUR, nach 0,000 USD im Jahr 2023. Experten gaben als mittleres Kursziel 3,90 USD an.

Am 12.11.2024 äußerte sich CureVac zu den Kennzahlen des am 30.09.2024 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,66 USD. Im Vorjahresviertel hatte CureVac -0,24 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde auf 542,57 Mio. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 17,93 Mio. USD umgesetzt worden waren.

CureVac dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2024 voraussichtlich am 23.04.2025 präsentieren.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,793 EUR je CureVac-Aktie belaufen.

