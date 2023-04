CureVac Aktie News: CureVac am Vormittag mit stabiler Tendenz

Aktien in diesem Artikel CureVac 6,46 EUR

Die CureVac-Aktie zeigte sich um 09:12 Uhr im Tradegate-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 6,52 EUR an der Tafel. Die CureVac-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 6,57 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die CureVac-Aktie bis auf 6,51 EUR. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 6,53 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten CureVac-Aktien beläuft sich auf 5.619 Stück.

Am 21.05.2022 erreichte der Anteilsschein mit 19,05 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die CureVac-Aktie derzeit noch 65,77 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 27.12.2022 bei 5,31 EUR. Abschläge von 22,76 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 20,00 USD für die CureVac-Aktie.

CureVac gewährte am 25.05.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals.

Die kommende Q4 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 13.04.2023 veröffentlicht.

