CureVac Aktie News: CureVac am Mittag mit KursVerlusten

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von CureVac. Das Papier von CureVac gab in der Tradegate-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 3,4 Prozent auf 2,50 EUR abwärts.

Die Aktie verlor um 11:59 Uhr in der Tradegate-Sitzung 3,4 Prozent auf 2,50 EUR. Die CureVac-Aktie sank bis auf 2,50 EUR. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 2,59 EUR. Der Tagesumsatz der CureVac-Aktie belief sich zuletzt auf 60.979 Aktien.

Bei 4,98 EUR markierte der Titel am 07.01.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 98,96 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 26.04.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 2,06 EUR. Der derzeitige Kurs der CureVac-Aktie liegt somit 21,34 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

CureVac-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 EUR belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die CureVac-Aktie bei 3,90 USD.

Am 12.11.2024 hat CureVac in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2024 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,66 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte CureVac ein EPS von -0,24 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 542,57 Mio. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 2.926,05 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 17,93 Mio. USD in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird für den 23.04.2025 terminiert.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 0,793 EUR je Aktie belaufen.

