CureVac Aktie News: CureVac gewinnt am Freitagvormittag an Boden

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von CureVac. Zuletzt stieg die CureVac-Aktie. In der Tradegate-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 2,60 EUR.

Die CureVac-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 09:20 Uhr in Grün und gewann 0,3 Prozent auf 2,60 EUR. Bei 2,60 EUR erreichte die CureVac-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 2,59 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 15.198 CureVac-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 4,98 EUR. Dieser Kurs wurde am 07.01.2025 erreicht. Mit einem Zuwachs von 91,61 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 2,06 EUR erreichte der Anteilsschein am 26.04.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der CureVac-Aktie ist somit 20,63 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 3,90 USD.

Am 12.11.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 1,66 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren -0,24 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 542,57 Mio. USD – ein Plus von 2.926,05 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem CureVac 17,93 Mio. USD erwirtschaftet hatte.

Mit der Q4 2024-Bilanzvorlage von CureVac wird am 23.04.2025 gerechnet.

Experten gehen davon aus, dass CureVac im Jahr 2024 0,793 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

