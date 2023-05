CureVac Aktie News: CureVac zeigt sich am Donnerstagnachmittag gestärkt

Aktien in diesem Artikel CureVac 6,50 EUR

Das Papier von CureVac konnte um 16:08 Uhr klettern und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 0,6 Prozent auf 7,01 USD. Kurzfristig markierte die CureVac-Aktie bei 7,00 USD ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 6,97 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der CureVac-Aktie belief sich zuletzt auf 61.577 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 20,06 USD erreichte der Titel am 21.05.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 65,06 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 28.12.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 5,63 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 24,50 Prozent.

Analysten bewerten die CureVac-Aktie im Durchschnitt mit 20,00 USD.

Die Zahlen des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte CureVac am 25.05.2022. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 41,20 EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 41,20 EUR eingefahren.

Voraussichtlich am 24.05.2023 dürfte CureVac Anlegern einen Blick in die Q1 2023-Bilanz gewähren.

