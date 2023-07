CureVac Aktie News: CureVac gibt am Dienstagmittag nach

CureVac im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von CureVac. Die CureVac-Aktie gab im NASDAQ Bsc-Handel zuletzt um 0,5 Prozent auf 10,72 USD nach.

Die CureVac-Aktie rutschte in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 22:55 Uhr um 0,5 Prozent auf 10,72 USD ab. Bei 10,42 USD markierte die CureVac-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Mit einem Wert von 10,42 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ Bsc-Handel 274.801 CureVac-Aktien.

Bei 15,62 USD markierte der Titel am 07.07.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 45,71 Prozent Plus fehlen der CureVac-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 5,63 USD erreichte der Anteilsschein am 28.12.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 47,48 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die CureVac-Aktie bei 20,00 USD.

Am 25.05.2022 legte CureVac die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2022 endete, vor. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 41,20 EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 41,20 EUR eingefahren.

Die kommende Q2 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 16.08.2023 veröffentlicht.

