CureVac Aktie News: Investoren trennen sich am Nachmittag vermehrt von CureVac

Die Aktionäre schickten das Papier von CureVac nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 04:22 Uhr 0,2 Prozent auf 12,67 EUR. Die CureVac-Aktie gab in der Spitze bis auf 12,45 EUR nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 12,59 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 29.044 CureVac-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 27.08.2021 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 64,33 EUR. Mit einem Zuwachs von 80,31 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 12,27 EUR am 03.08.2022. Mit dem aktuellen Kurs notiert die CureVac-Aktie 3,23 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

CureVac ließ sich am 25.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Die Vorlage der Q2 2022-Finanzergebnisse wird für den 15.08.2022 terminiert.

