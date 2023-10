CureVac Aktie News: CureVac tendiert am Mittwochmittag tiefer

So entwickelt sich CureVac

Die Aktie von CureVac gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Der CureVac-Aktie ging im Tradegate-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,8 Prozent auf 6,02 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie notierte um 12:03 Uhr mit Verlusten. Im Tradegate-Handel verbilligte sie sich um 1,8 Prozent auf 6,02 EUR. Im Tief verlor die CureVac-Aktie bis auf 5,86 EUR. Bei 5,99 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via Tradegate 51.082 CureVac-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 13,10 EUR. Dieser Kurs wurde am 11.01.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die CureVac-Aktie mit einem Kursplus von 117,61 Prozent wieder erreichen. Am 27.12.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 5,31 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 11,78 Prozent.

Experten gaben als mittleres Kursziel 20,00 USD an.

CureVac ließ sich am 25.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 41,20 EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 41,20 EUR.

Am 16.11.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von CureVac veröffentlicht werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur CureVac-Aktie

CureVac-Aktie an der NASDAQ unter Druck: CureVac investiert bis zu 150 Millionen Euro in neue Anlage

CureVac-Aktie sackt an der NASDAQ ab: CureVac vergrößert operativen Verlust

NASDAQ-Titel BioNTech-Aktie und CureVac-Aktie im Minus: Patentstreit um Corona-Impfstoff vor Gericht