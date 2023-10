CureVac Aktie News: CureVac am Mittwochnachmittag billiger

So entwickelt sich CureVac

Die Aktie von CureVac gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die CureVac-Aktie gab im Tradegate-Handel zuletzt um 3,3 Prozent auf 5,93 EUR nach.

Das Papier von CureVac befand sich um 16:05 Uhr im Sinkflug und gab im Tradegate-Handel 3,3 Prozent auf 5,93 EUR ab. In der Spitze fiel die CureVac-Aktie bis auf 5,86 EUR. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 5,99 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 76.211 CureVac-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 13,10 EUR. Dieser Kurs wurde am 11.01.2023 erreicht. Der aktuelle Kurs der CureVac-Aktie ist somit 120,91 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 27.12.2022 bei 5,31 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der CureVac-Aktie 10,44 Prozent sinken.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 20,00 USD je CureVac-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 abgelaufenen Quartal legte CureVac am 25.05.2022 vor. Umsatzseitig standen 41,20 EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem CureVac 41,20 EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte CureVac am 16.11.2023 präsentieren.

