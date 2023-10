CureVac Aktie News: CureVac tendiert am Vormittag südwärts

Notierung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von CureVac. Die Aktie verlor zuletzt in der Tradegate-Sitzung 1,3 Prozent auf 6,05 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von CureVac nach unten. In der Tradegate-Sitzung verlor die Aktie um 09:20 Uhr 1,3 Prozent auf 6,05 EUR. In der Spitze fiel die CureVac-Aktie bis auf 5,86 EUR. Bei 5,99 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via Tradegate 28.450 CureVac-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (13,10 EUR) erklomm das Papier am 11.01.2023. 116,53 Prozent Plus fehlen der CureVac-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 27.12.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 5,31 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die CureVac-Aktie damit 13,91 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 20,00 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte CureVac am 25.05.2022. Mit einem Umsatz von 41,20 EUR, gegenüber 41,20 EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.

CureVac dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 16.11.2023 präsentieren.

Redaktion finanzen.net

