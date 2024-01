CureVac Aktie News: CureVac verteidigt am Freitagvormittag Vortagesniveau

Kursentwicklung

Wenig Veränderung zeigt am Freitagvormittag die Aktie von CureVac. Kaum Ausschläge verzeichnete die CureVac-Aktie im Frankfurt-Handel und tendierte zuletzt bei 3,90 EUR.

Mit einem Kurs von 3,90 EUR zeigte sich die CureVac-Aktie im Frankfurt-Handel um 09:16 Uhr kaum verändert. Bei 3,90 EUR markierte die CureVac-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. In der Spitze fiel die CureVac-Aktie bis auf 3,82 EUR. Bei 3,90 EUR ging der Anteilsschein in den Frankfurt-Handel. Zuletzt wechselten via Frankfurt 12.778 CureVac-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 12,98 EUR. Dieser Kurs wurde am 11.01.2023 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die CureVac-Aktie derzeit noch 232,82 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 3,07 EUR am 19.12.2023. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 21,28 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die CureVac-Aktie bei 20,00 USD.

Am 25.05.2022 hat CureVac die Kennzahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat CureVac in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 24,40 EUR im Vergleich zu 24,40 EUR im Vorjahresquartal.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte CureVac am 24.04.2024 präsentieren.

