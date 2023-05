CureVac Aktie News: CureVac tendiert am Mittag nordwärts

Aktien in diesem Artikel CureVac 6,78 EUR

Um 12:01 Uhr sprang die CureVac-Aktie im Tradegate-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 6,74 EUR zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die CureVac-Aktie bisher bei 6,85 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 6,82 EUR. Zuletzt wurden via Tradegate 31.604 CureVac-Aktien umgesetzt.

Am 21.05.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 19,05 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die CureVac-Aktie somit 64,62 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 5,31 EUR am 27.12.2022. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die CureVac-Aktie derzeit noch 26,91 Prozent Luft nach unten.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 20,00 USD je CureVac-Aktie an.

Am 25.05.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Umsatzseitig standen 41,20 EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem CureVac 41,20 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q1 2023-Finanzergebnisse wird für den 24.05.2023 terminiert.

