CureVac Aktie News: CureVac am Mittwochvormittag mit angezogener Handbremse

Aktie im Blick

Die Aktie von CureVac zeigt am Mittwochvormittag wenig Änderung. Die CureVac-Aktie zeigte sich zuletzt im Tradegate-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 3,06 EUR an der Tafel.

Die CureVac-Aktie wies um 09:17 Uhr kaum Veränderungen aus. Im Tradegate-Handel notierte das Papier bei 3,06 EUR. Zwischenzeitlich stieg die CureVac-Aktie sogar auf 3,12 EUR. Die CureVac-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 3,06 EUR ab. Bei 3,07 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 5.437 CureVac-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 27.06.2023 bei 11,34 EUR. Der aktuelle Kurs der CureVac-Aktie ist somit 270,59 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 04.03.2024 bei 3,02 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der CureVac-Aktie 1,31 Prozent sinken.

Die Dividendenausschüttung für CureVac-Aktionäre betrug im Jahr 2022 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 EUR belaufen.

Am 25.05.2022 äußerte sich CureVac zu den Kennzahlen des am 31.03.2022 ausgelaufenen Quartals. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat CureVac in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 24,40 EUR. Im Vorjahresviertel waren 24,40 EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 24.04.2024 dürfte CureVac Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass CureVac 2023 einen Verlust in Höhe von -0,917 EUR ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

