Kursentwicklung im Fokus

CureVac Aktie News: CureVac gewinnt am Donnerstagvormittag an Boden

06.03.25 09:24 Uhr

Die Aktie von CureVac gehört am Donnerstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die CureVac-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung zuletzt 2,6 Prozent im Plus bei 2,97 EUR.

Wer­bung

Werte in diesem Artikel Aktien CureVac 2,90 EUR 0,01 EUR 0,35% Charts|News|Analysen Aktie kaufen

Die Aktie notierte um 09:22 Uhr mit Gewinnen. Im Tradegate-Handel legte sie um 2,6 Prozent auf 2,97 EUR zu. In der Spitze gewann die CureVac-Aktie bis auf 2,98 EUR. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 2,88 EUR. Von der CureVac-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 6.029 Stück gehandelt. Bei 4,98 EUR markierte der Titel am 07.01.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die CureVac-Aktie 67,72 Prozent zulegen. Am 26.04.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 2,06 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der CureVac-Aktie liegt somit 43,94 Prozent über dem 52-Wochen-Tief. Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 EUR, nach 0,000 USD im Jahr 2023. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 3,90 USD je CureVac-Aktie aus. Am 12.11.2024 äußerte sich CureVac zu den Kennzahlen des am 30.09.2024 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 1,66 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte CureVac -0,24 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 542,57 Mio. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 2.926,05 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 17,93 Mio. USD in den Büchern standen. Am 23.04.2025 werden die Q4 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass CureVac ein EPS in Höhe von 0,793 EUR in den Büchern stehen haben wird. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur CureVac-Aktie Wem gehört CureVac? Das sind die größten Anteilseigner des Tübinger Impfstoffentwicklers Nach erstem Vogelgrippe-Todesfall in den USA: Impf-Titel wie Moderna, Novavax und Co. nach starken Gewinnen tiefer CureVac-Aktie klettert zweistellig: CureVac richtet strategischen Fokus auf die Forschung aus

Ausgewählte Hebelprodukte auf CureVac Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf CureVac Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent Wer­bung

Bildquellen: Jirsak / Shutterstock