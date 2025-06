CureVac Aktie News: Anleger trennen sich am Mittag vermehrt von CureVac

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von CureVac. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im Tradegate-Handel verbilligte sie sich um 0,8 Prozent auf 3,85 EUR.

Das Papier von CureVac gab in der Tradegate-Sitzung ab. Um 12:02 Uhr ging es um 0,8 Prozent auf 3,85 EUR abwärts. In der Spitze büßte die CureVac-Aktie bis auf 3,83 EUR ein. Bei 3,85 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Der Tagesumsatz der CureVac-Aktie belief sich zuletzt auf 37.614 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 07.01.2025 bei 4,98 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 29,37 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.04.2025 bei 2,10 EUR. Abschläge von 45,37 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

CureVac-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 EUR belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 3,90 USD an.

Die Zahlen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte CureVac am 20.05.2025. Das EPS lag bei -0,24 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,34 USD je Aktie erzielt worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 93,00 Prozent auf 940000,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 13,43 Mio. USD in den Büchern gestanden.

CureVac wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 14.08.2025 vorlegen.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2025 -0,471 EUR je Aktie in den CureVac-Büchern.

