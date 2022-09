CureVac Aktie News: CureVac macht am Vormittag Boden gut

Aktien in diesem Artikel CureVac 9,90 EUR

Das Papier von CureVac konnte um 09:22 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 9,94 EUR. Den Tageshöchststand markierte die CureVac-Aktie bei 9,94 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 9,87 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 260 CureVac-Aktien umgesetzt.

Am 07.09.2021 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 59,39 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 83,26 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 01.09.2022 bei 9,37 EUR. Mit Abgaben von 6,15 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Am 25.05.2022 äußerte sich CureVac zu den Kennzahlen des am 31.03.2022 ausgelaufenen Quartals.

Die Kennzahlen für Q3 2022 dürfte CureVac am 05.12.2022 präsentieren.

