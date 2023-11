CureVac Aktie News: CureVac am Nachmittag mit Kursplus

Blick auf CureVac-Kurs

Die Aktie von CureVac gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die CureVac-Aktie konnte zuletzt im Tradegate-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,1 Prozent auf 5,31 EUR.

Die CureVac-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 16:04 Uhr in Grün und gewann 3,1 Prozent auf 5,31 EUR. In der Spitze legte die CureVac-Aktie bis auf 5,49 EUR zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 5,28 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 290.259 CureVac-Aktien umgesetzt.

Am 11.01.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 13,10 EUR. Mit einem Zuwachs von 146,70 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 4,70 EUR am 30.10.2023. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der CureVac-Aktie 11,58 Prozent sinken.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 20,00 USD.

CureVac ließ sich am 25.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Umsatzseitig standen 41,20 EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem CureVac 41,20 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte CureVac am 14.11.2023 präsentieren. Mit der Vorlage der Q3 2024-Bilanz von CureVac rechnen Experten am 14.11.2024.

