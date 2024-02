CureVac Aktie News: CureVac tendiert am Nachmittag auf rotem Terrain

CureVac im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von CureVac. Die Aktionäre schickten das Papier von CureVac nach unten. In der Tradegate-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 3,2 Prozent auf 3,22 EUR.

Die Aktie verlor um 16:07 Uhr in der Tradegate-Sitzung 3,2 Prozent auf 3,22 EUR. In der Spitze büßte die CureVac-Aktie bis auf 3,19 EUR ein. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 3,36 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 136.033 CureVac-Aktien.

Am 26.06.2023 markierte das Papier bei 11,34 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die CureVac-Aktie somit 71,65 Prozent niedriger. Bei 3,10 EUR erreichte der Anteilsschein am 19.12.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der CureVac-Aktie liegt somit 3,71 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

CureVac ließ sich am 25.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Umsatzseitig standen 24,40 EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem CureVac 24,40 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 24.04.2024 terminiert.

Redaktion finanzen.net

