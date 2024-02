CureVac Aktie News: CureVac am Mittwochvormittag mit positiven Vorzeichen

Aktienentwicklung

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von CureVac. Die CureVac-Aktie stieg im Tradegate-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 3,33 EUR.

Die Aktie legte um 09:21 Uhr in der Tradegate-Sitzung 0,3 Prozent auf 3,33 EUR zu. In der Spitze legte die CureVac-Aktie bis auf 3,36 EUR zu. Mit einem Wert von 3,36 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 21.356 CureVac-Aktien.

Am 26.06.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 11,34 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die CureVac-Aktie 240,54 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 19.12.2023 auf bis zu 3,10 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 6,91 Prozent.

Am 25.05.2022 lud CureVac zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2022 endete. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 24,40 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 24,40 EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 24.04.2024 erfolgen.

