CureVac Aktie News: CureVac am Donnerstagvormittag auf rotem Terrain

So bewegt sich CureVac

Die Aktie von CureVac gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die CureVac-Aktie notierte zuletzt im Tradegate-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 3,01 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die CureVac-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 09:20 Uhr mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 3,01 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die CureVac-Aktie bis auf 3,01 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 3,05 EUR. Über Tradegate wurden im bisherigen Handelsverlauf 26.852 CureVac-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 11,34 EUR erreichte der Titel am 27.06.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die CureVac-Aktie derzeit noch 277,37 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 3,01 EUR. Dieser Wert wurde am 07.03.2024 erreicht. Der derzeitige Kurs der CureVac-Aktie liegt somit 0,00 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im Vorjahr hatte CureVac 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 abgelaufenen Quartal legte CureVac am 25.05.2022 vor. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 24,40 EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 24,40 EUR.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 24.04.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Der Verlust 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,917 EUR je CureVac-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

