CureVac Aktie News: CureVac am Mittag freundlich

Aktien in diesem Artikel CureVac 9,13 EUR

0,33% Charts

News

Analysen

Die CureVac-Aktie konnte um 11:44 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,7 Prozent auf 9,17 EUR. Die CureVac-Aktie legte bis auf 9,24 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 9,18 EUR. Der Tagesumsatz der CureVac-Aktie belief sich zuletzt auf 24.062 Aktien.

Bei 15,98 EUR markierte der Titel am 09.06.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 74,24 Prozent Plus fehlen der CureVac-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 5,35 EUR erreichte der Anteilsschein am 28.12.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der CureVac-Aktie 41,62 Prozent sinken.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 20,00 USD je CureVac-Aktie aus.

Am 25.05.2022 äußerte sich CureVac zu den Kennzahlen des am 31.03.2022 ausgelaufenen Quartals. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 41,20 EUR gegenüber 41,20 EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Am 16.08.2023 dürfte die Q2 2023-Bilanz von CureVac veröffentlicht werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur CureVac-Aktie

CureVac-Aktie an der NASDAQ in Rot: Fehlschlag bei Corona-Impfstoff hält CureVac in den roten Zahlen

CureVac-Aktie im Rallymodus: UBS verdoppelt CureVac-Kursziel

CureVac-Aktie, BioNTech-Aktie & Co: Diese Gründe sprechen für eine Aktienplatzierung im Ausland

Ausgewählte Hebelprodukte auf CureVac Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf CureVac Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf CureVac

Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com