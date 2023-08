CureVac Aktie News: CureVac am Montagvormittag mit Kurseinbußen

Notierung im Fokus

Die Aktie von CureVac gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die CureVac-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung zuletzt um 0,2 Prozent auf 8,05 EUR ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von CureVac nach unten. In der Tradegate-Sitzung verlor die Aktie um 09:06 Uhr 0,2 Prozent auf 8,05 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die CureVac-Aktie bis auf 8,04 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 8,06 EUR. Bisher wurden via Tradegate 3.039 CureVac-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 09.08.2022 markierte das Papier bei 13,98 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der CureVac-Aktie liegt somit 42,42 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 27.12.2022 auf bis zu 5,31 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 34,02 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das durchschnittliche Kursziel der CureVac-Aktie wird bei 20,00 USD angegeben.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte CureVac am 25.05.2022 vor. Umsatzseitig standen 41,20 EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem CureVac 41,20 EUR erwirtschaftet hatte.

Mit der Q2 2023-Bilanzvorlage von CureVac wird am 16.08.2023 gerechnet.

