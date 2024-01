CureVac Aktie News: CureVac verbilligt sich am Montagnachmittag

Kurs der CureVac

Die Aktie von CureVac gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Der CureVac-Aktie ging im Tradegate-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,6 Prozent auf 3,93 EUR.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von CureVac befand sich um 16:07 Uhr im Sinkflug und gab im Tradegate-Handel 0,6 Prozent auf 3,93 EUR ab. Die CureVac-Aktie gab in der Spitze bis auf 3,90 EUR nach. Bei 4,00 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Über Tradegate wurden im bisherigen Handelsverlauf 154.173 CureVac-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 13,10 EUR erreichte der Titel am 11.01.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 233,33 Prozent. Bei 3,10 EUR erreichte der Anteilsschein am 19.12.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 21,12 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 18,00 USD aus.

Am 25.05.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 24,40 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 24,40 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte CureVac am 24.04.2024 präsentieren.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur CureVac-Aktie

NASDAQ-Titel CureVac-Aktie nach Rekordtief erneut tiefer: Evercore-Analyst sieht gute Grundlage für Berufung in BioNTech-Rechtsstreit

NASDAQ-Wert CureVac-Aktie rauscht über 30 Prozent in die Tiefe: CureVac erleidet im Impfstoff-Patentstreit mit BioNTech Rückschlag

NASDAQ-Titel BioNTech- und CureVac-Aktien fallen: Patentgericht verhandelt Streit der Impfstoff-Hersteller