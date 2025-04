CureVac Aktie News: CureVac reagiert am Dienstagvormittag positiv

CureVac im Blick

Die Aktie von CureVac gehört am Dienstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die CureVac-Aktie konnte zuletzt im Tradegate-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,0 Prozent auf 2,50 EUR.

Um 09:20 Uhr stieg die CureVac-Aktie. In der Tradegate-Sitzung kletterte das Papier um 2,0 Prozent auf 2,50 EUR. Die CureVac-Aktie zog in der Spitze bis auf 2,60 EUR an. Bei 2,50 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 86.375 CureVac-Aktien.

Am 07.01.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 4,98 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die CureVac-Aktie mit einem Kursplus von 99,12 Prozent wieder erreichen. Am 26.04.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 2,06 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 17,52 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2023 0,000 USD an CureVac-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 3,90 USD.

CureVac veröffentlichte am 12.11.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,66 USD. Im Vorjahresviertel hatte CureVac -0,24 USD je Aktie erwirtschaftet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat CureVac im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2.926,05 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 542,57 Mio. USD. Im Vorjahresviertel waren 17,93 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q4 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 23.04.2025 veröffentlicht.

Experten gehen davon aus, dass CureVac im Jahr 2024 0,793 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

