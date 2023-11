CureVac Aktie News: CureVac gewinnt am Mittag an Boden

Fokus auf Aktienkurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von CureVac. Zuletzt wies die CureVac-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 1,4 Prozent auf 5,19 EUR nach oben.

Die CureVac-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 12:03 Uhr in Grün und gewann 1,4 Prozent auf 5,19 EUR. Die CureVac-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 5,21 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 5,18 EUR. Der Tagesumsatz der CureVac-Aktie belief sich zuletzt auf 15.503 Aktien.

Am 11.01.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 13,10 EUR an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 152,41 Prozent über dem aktuellen Kurs der CureVac-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 4,70 EUR. Dieser Wert wurde am 30.10.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 9,54 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 20,00 USD.

Am 25.05.2022 äußerte sich CureVac zu den Kennzahlen des am 31.03.2022 ausgelaufenen Quartals. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat CureVac in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 41,20 EUR im Vergleich zu 41,20 EUR im Vorjahresquartal.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 14.11.2023 veröffentlicht. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2024-Bilanz auf den 14.11.2024.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur CureVac-Aktie

