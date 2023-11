CureVac Aktie News: CureVac am Mittwochnachmittag in Grün

Aktie im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von CureVac. Zuletzt konnte die Aktie von CureVac zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 1,8 Prozent auf 5,61 USD.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie legte um 16:07 Uhr in der NASDAQ Bsc-Sitzung 1,8 Prozent auf 5,61 USD zu. In der Spitze legte die CureVac-Aktie bis auf 5,62 USD zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 5,56 USD. Zuletzt wechselten 55.946 CureVac-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 12.01.2023 bei 12,79 USD. Derzeit notiert die CureVac-Aktie damit 56,13 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 31.10.2023 auf bis zu 4,95 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 11,77 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die CureVac-Aktie bei 20,00 USD.

Am 25.05.2022 hat CureVac in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2022 – vorgestellt. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 41,20 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 41,20 EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte CureVac am 14.11.2023 vorlegen. Experten kalkulieren am 14.11.2024 mit der Veröffentlichung der Q3 2024-Bilanz von CureVac.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur CureVac-Aktie

CureVac-Aktie an der NASDAQ unter Druck: CureVac investiert bis zu 150 Millionen Euro in neue Anlage

CureVac-Aktie sackt an der NASDAQ ab: CureVac vergrößert operativen Verlust

NASDAQ-Titel BioNTech-Aktie und CureVac-Aktie im Minus: Patentstreit um Corona-Impfstoff vor Gericht