CureVac Aktie News: Anleger greifen bei CureVac am Mittwochvormittag zu

Blick auf CureVac-Kurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von CureVac. Die CureVac-Aktie stieg im Tradegate-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,8 Prozent auf 5,21 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 09:18 Uhr sprang die CureVac-Aktie im Tradegate-Handel an und legte um 1,8 Prozent auf 5,21 EUR zu. Die CureVac-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 5,21 EUR aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 5,18 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 4.729 CureVac-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 11.01.2023 bei 13,10 EUR. Der aktuelle Kurs der CureVac-Aktie ist somit 151,44 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 4,70 EUR. Dieser Wert wurde am 30.10.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 9,88 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das durchschnittliche Kursziel der CureVac-Aktie wird bei 20,00 USD angegeben.

CureVac ließ sich am 25.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 41,20 EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 41,20 EUR.

Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte CureVac am 14.11.2023 präsentieren. CureVac dürfte die Q3 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 14.11.2024 präsentieren.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur CureVac-Aktie

CureVac-Aktie an der NASDAQ unter Druck: CureVac investiert bis zu 150 Millionen Euro in neue Anlage

CureVac-Aktie sackt an der NASDAQ ab: CureVac vergrößert operativen Verlust

NASDAQ-Titel BioNTech-Aktie und CureVac-Aktie im Minus: Patentstreit um Corona-Impfstoff vor Gericht