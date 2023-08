CureVac Aktie News: CureVac am Mittwochmittag freundlich

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von CureVac gehört am Mittwochmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Im Tradegate-Handel gewannen die CureVac-Papiere zuletzt 1,3 Prozent.

Die CureVac-Aktie konnte um 11:55 Uhr im Tradegate-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,3 Prozent auf 7,78 EUR. In der Spitze legte die CureVac-Aktie bis auf 7,83 EUR zu. Bei 7,60 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Zuletzt wechselten 12.608 CureVac-Aktien den Besitzer.

Am 10.08.2022 erreichte der Anteilsschein mit 13,78 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 77,07 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 27.12.2022 (5,31 EUR). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 31,74 Prozent.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 20,00 USD.

CureVac gewährte am 25.05.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 41,20 EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 41,20 EUR.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 16.08.2023 erfolgen.

