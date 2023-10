CureVac Aktie News: CureVac verliert am Vormittag

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von CureVac. Das Papier von CureVac gab in der Tradegate-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,2 Prozent auf 5,99 EUR abwärts.

Die CureVac-Aktie musste um 09:18 Uhr im Tradegate-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 5,99 EUR. In der Spitze büßte die CureVac-Aktie bis auf 5,96 EUR ein. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 5,99 EUR. Zuletzt wechselten 25.272 CureVac-Aktien den Besitzer.

Am 11.01.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 13,10 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 118,70 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der CureVac-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 5,31 EUR am 27.12.2022. Mit Abgaben von 11,34 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Analysten bewerten die CureVac-Aktie im Durchschnitt mit 20,00 USD.

CureVac gewährte am 25.05.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 41,20 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 41,20 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte CureVac am 16.11.2023 präsentieren.

