CureVac Aktie News: CureVac zeigt sich am Nachmittag freundlich

Die Aktie von CureVac zählt am Donnerstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von CureVac konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 5,13 EUR.

Die CureVac-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:48 Uhr 0,2 Prozent im Plus bei 5,13 EUR. Zwischenzeitlich stieg die CureVac-Aktie sogar auf 5,25 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 5,20 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 78.958 CureVac-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 13,05 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (11.01.2023). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die CureVac-Aktie derzeit noch 154,39 Prozent Luft nach oben. Am 30.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 4,69 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 8,58 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 20,00 USD je CureVac-Aktie aus.

Am 25.05.2022 hat CureVac in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2022 – vorgestellt. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 41,20 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 41,20 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 14.11.2023 erwartet. Mit der Vorlage der Q3 2024-Bilanz von CureVac rechnen Experten am 14.11.2024.

