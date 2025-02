CureVac Aktie News: CureVac tendiert am Nachmittag schwächer

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von CureVac gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die CureVac-Aktie musste zuletzt im Tradegate-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 3,50 EUR.

Die CureVac-Aktie notierte um 16:07 Uhr im Tradegate-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 3,50 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die CureVac-Aktie bis auf 3,49 EUR. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 3,61 EUR. Zuletzt wurden via Tradegate 259.658 CureVac-Aktien umgesetzt.

Am 07.01.2025 erreichte der Anteilsschein mit 4,98 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 42,31 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 2,06 EUR. Dieser Wert wurde am 26.04.2024 erreicht. Mit Abgaben von 41,05 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gehen davon aus, dass CureVac-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete CureVac 0,000 USD aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 3,90 USD.

Am 12.11.2024 hat CureVac die Kennzahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurden 1,66 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte CureVac -0,24 USD je Aktie eingenommen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 2.926,05 Prozent auf 542,57 Mio. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 17,93 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Am 23.04.2025 werden die Q4 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 0,793 EUR je CureVac-Aktie.

