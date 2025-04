CureVac Aktie News: CureVac am Donnerstagmittag nahezu unverändert

Blick auf CureVac-Kurs

Wenig Veränderung zeigt am Donnerstagmittag die Aktie von CureVac. Anleger zeigten sich zuletzt bei der CureVac-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im Tradegate-Handel nahezu unverändert bei 2,69 EUR.

Die CureVac-Aktie wies um 11:59 Uhr kaum Veränderungen aus. Im Tradegate-Handel notierte das Papier bei 2,69 EUR. In der Spitze legte die CureVac-Aktie bis auf 2,75 EUR zu. Das Tagestief markierte die CureVac-Aktie bei 2,65 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 2,73 EUR. Zuletzt wurden via Tradegate 59.588 CureVac-Aktien umgesetzt.

Am 07.01.2025 markierte das Papier bei 4,98 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 85,33 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der CureVac-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 2,06 EUR. Dieser Wert wurde am 26.04.2024 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die CureVac-Aktie derzeit noch 23,23 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an CureVac-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 3,90 USD je CureVac-Aktie aus.

CureVac veröffentlichte am 12.11.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,66 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0,24 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 542,57 Mio. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 2.926,05 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte CureVac einen Umsatz von 17,93 Mio. USD eingefahren.

CureVac dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2025 voraussichtlich am 21.05.2025 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz am 29.04.2026.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem CureVac-Gewinn in Höhe von 0,700 EUR je Aktie aus.

